Un Puntarenas FC que parecía que tenía un partido controlado en la primera parte, cayó 3-2 ante Guadalupe que remontó en la segunda parte.

En el “Colleya” Fonseca, porteños se colocaron arriba en el marcador apenas a los 2 minutos mediante la táctica fija, gracias a un gol de cabeza del panameño Jean Carlos Sánchez.

Por la misma vía cayó el segundo chuchequero, ya que luego de un remate desviado en un tiro de esquina, el rebote le quedó a Raheem Cole quien mandó el balón hacia las redes.

Parecía que el puerto lo tenía controlado, pero al comenzar la segunda parte, comenzó la pesadilla. Un incontrolable Joao Maleck hizo el descuento, mientras que David Herrera empató el cotejo.

El mismo Maleck sentenció el partido a 3 minutos del final, con el que el cuadro guadalupano logró sus primeros 3 puntos del campeonato.

Por su parte, Puntarenas FC sumó su segunda derrota en 3 fechas.