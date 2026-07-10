La Roja repite fórmula y se mete a semis

La selección de España sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose 2-1 sobre Bélgica para clasificar a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Francia en un duelo entre dos de las principales candidatas al título.

La Roja tomó la iniciativa desde el arranque y encontró recompensa al minuto 30. Thibaut Courtois rechazó un remate dentro del área, pero el balón quedó servido para Fabián Ruiz, quien no perdonó y envió la pelota al fondo de las redes para abrir el marcador.

Cuando parecía que los españoles se irían al descanso con la ventaja, Bélgica reaccionó. Al minuto 40, Charles De Ketelaere apareció en el área para igualar el compromiso y devolverle la esperanza a los Diablos Rojos.

En la etapa complementaria, España monopolizó la posesión del balón y se volcó completamente al ataque en busca del tanto de la clasificación. Sin embargo, se encontró con una sólida defensa belga y un inspirado Courtois, que respondió una y otra vez para mantener el empate.

El panorama cambió cuando el guardameta del Real Madrid sufrió una lesión que le impidió continuar en el partido. Su sustituto, Senne Lammens, ingresó en un momento de máxima presión y terminó siendo protagonista de la jugada decisiva.

Al minuto 87, el arquero suplente no logró controlar un balón dentro del área y dejó un rebote que fue aprovechado por Mikel Merino, quien definió con tranquilidad para marcar el 2-1 definitivo y desatar la celebración española.

Con este resultado, España avanza a las semifinales del Mundial 2026, donde protagonizará un atractivo enfrentamiento frente a Francia por un boleto a la gran final. Bélgica, por su parte, vuelve a quedarse a las puertas de la lucha por el título y se despide del torneo.