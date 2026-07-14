La Roja le cierra el camino a Francia y avanza a la final

España desapareció al poderío ofensivo de Francia y está en el juego decisivo de la Copa del Mundo 2026 con su victoria por 0-2.

Los galos llegaban con sed de venganza, ya que en los últimos dos juegos ante los españoles, los dirigidos por Didier Deschamps perdieron en dos torneos importantes: la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2025.

Desde el silbatazo inicial, ambas escuadras mostraron mayor peligro en las porterias defendidas por Mike Maignan y Unai Simón, pero las sagas defensivas si interpusieron ante los ataques de las potencias europeas. Sin embargo, todo cambió a partir del minuto 22.

En una jugada inesperada por parte de Lamine Yamal, el futbolista del FC Barcelona le ganó la posición del balón a Lucas Digne y el defensor francés cometió falta sobre el joven atacante, provocando que el silbatero salvadoreño, Iván Barton, marcara la pena máxima.

La responsabilidad cayó sobre los pies de Mikel Oyarzabal y este venció a Maignan para colocar el primer tanto del encuentro, desatando la locura en el país ibérico.

Foto: AFP

Para la segunda mitad, los franceses realizaron sus variantes en búsqueda de soluciones, pero los defensas de “la Roja” tenían otros planes en mentes, tanto así que uno de ellos fimaría el gol que le pondría la lápida al juego.

Pedro Porro se unió con Dani Olmo al 58‘ para firmar una anotación que, a la postre, significaría la clasificación a la gran final para su nación después de 16 años de lo ocurrido en Sudáfrica 2010, donde tocaron el cielo con las manos.

Foto: AFP

Con este resultado, España se verá las caras ante el ganador del encuentro entre Inglaterra-Argentina de este miércoles 15 de julio. Por su parte, Francia se vio relegado a jugar el partido por el tercer lugar.

Alineaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra