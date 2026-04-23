Tras confirmarse el descenso de Guadalupe a manos del Saprissa, el gerente deportivo, Robert Garbanzo dio explicaciones ante la situación que vive el equipo.

El dirigente guadalupano indicó que la responsabilidad de tal situación recae en él, ya que hubo ciertas decisiones que perjudicaron a la institución durante este año en la primera división.

“Estoy acá porque la responsabilidad es totalmente mía. Yo permití muchas cosas en el primer torneo, entonces asumo la responsabilidad: es un fracaso para la institución. Tal vez haya gente a la que no le importe, pero sí le importamos a muchas familias y a muchos muchachos con ilusión de llegar a primera división”, explicó.

Garbanzo también señaló la falta de compromiso en algunos de los jugadores durante el semestre y agradeció a aquellos que se tomaron seriamente el proyecto desde el principio. Asimismo, habló sobre su presencia en el banquillo en el juego ante los morados.

“Sobre los jugadores, sí, es donde nos merecemos estar por ese compromiso que no existió en algunos, no en todos. Agradezco a Marvin Angulo, y eximo de responsabilidad a Alfredo Morales y Mauricio Wright. Yo asumí el equipo porque no podía traer a alguien sin ese compromiso”, agregó.

A pesar de su relegación a la Liga de Ascenso la próxima temporada, el gerente josefino afirmó que el proyecto continuará y esperan consolidarlo de manera más estable.

“Hay que seguir. Los proyectos deportivos continúan. Tenemos una buena estructura en ligas menores. Ahora debemos estructurarlo bien en segunda; si se asciende en un año, perfecto, pero yo pensaría en un proceso más largo para hacer un proyecto sólido” finalizó.

Por ahora, Guadalupe FC concluirá su participación en la primera división este próximo domingo ante el Cartaginés en el Estadio Joaquín “Coyella” Fonseca, partido que se disputará a las 3:00 p.m.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra