La renuncia de Djokovic que es noticia mundial

París, Francia, AFP. – El tenista serbio Novak Djokovic anunció que no participará en el Masters 1000 de París, que se disputará del 27 de octubre al 2 de noviembre. Desgraciadamente, no jugaré en París este año”, explicó en Instagram el serbio de 38 años, siete veces ganador del torneo parisino, un récord.

El hombre con 24 títulos del Grand Slam añadió que “espera” estar el año que viene en el torneo bajo techo en la capital francesa. El serbio no pisará así las pistas duras de La Défense Arena, donde el torneo parisino se muda este año luego de 40 años de presencia en Bercy.

Ya ausente en París el año pasado, Djokovic se ha mostrado extremadamente selectivo esta temporada en relación a los torneos en los que participa. Luego de su eliminación a manos de Carlos Alcaraz en semifinales del US Open a comienzos de septiembre, no regresó a la competición hasta un mes después, en el Masters 1000 de Shanghái.

En la ciudad china, ‘Djoko’ se vio frenado en semifinales ante el monegasco Valentin Vacherot, vencedor del torneo. Presente la semana pasada en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, abandonó en el partido por el tercer puesto.

Djokovic podría realizar su regreso al circuito en el torneo ATP 250 de Atenas (2 al 8 de noviembre). Actual quinto en ranking ATP, el serbio está clasificado para el Masters de Turín (9-16 de noviembre), pero aún no ha confirmado su presencia.