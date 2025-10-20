La Reina del Flow impulsa a tico

Alonso José Pacheco Delgado, conocido artísticamente como Cheko, dejó Costa Rica tiempo atrás en busca de oportunidades que lo acercaran a su sueño de consolidarse como músico y productor.

Fueron años de esfuerzo y búsqueda constante hasta que en el 2019 su talento lo llevó a Colombia, donde encontró la puerta que le permitiría participar en la producción musical de la reconocida novela colombiana La Reina del Flow.

Esa experiencia se convirtió en un punto clave de su carrera, no solo por la exposición que le dio, sino porque abrió nuevas oportunidades para sus proyectos musicales.

Incluso uno de los integrantes de la producción hace las voces en su tema Revivir, el músico David Botero.

“Se me abrieron las puertas de Colombia y posteriormente ya ahí me recibieron eh varios productores en Miami”, compartió en entrevista.

En la primera temporada del programa televisivo, el costarricense formó parte de la producción musical junto a David Botero, quien interpretaba la voz del reconocido actor colombiano Juan Manuel Restrepo, conocido artísticamente en la novela como “Pez Koi” en sus escenas musicales.

“Fue una experiencia muy bonita y como te digo, como compositor, como productor y como artista, pues le abren las puertas a uno y eso ha permitido también que yo he podido trabajar con artistas incluso de Costa Rica”, agregó.

Tras cinco años de trabajo en su último disco, interrumpido por la pandemia, Cheko presenta Revivir, una balada pop rock inspirada en el amor y en los seres queridos que hemos perdido.

El tema tiene un significado profundo para el artista, ya que fue su primera canción y fue escrita en 1999 para una amiga que tiempo después falleció justamente el día de su cumpleaños mientras atravesaba un proceso de cáncer.

“Esto a mí me marcó de por vida, incluso en el vídeo se puede observar un estilo de dedicación hacia ella y a partir de ese hecho comencé a componer canciones de este mismo estilo”, contó.

Estos lanzamientos forman parte de una trilogía junto con los temas Átomos, ADN y Humano, que según relató representan partes cruciales de un mismo ser, según relató.

Además, planea una gira en Colombia, México y España. “Estamos convocando a gente de España, artistas que son amigos míos eh para que canten conmigo en España, otros en México, otros en Colombia”, concluyó.