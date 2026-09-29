La reconocida marca Zepol se renueva: así luce ahora

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Tras 76 años de trayectoria y posicionamiento en el mercado, Laboratorios Zepol anunció su evolución corporativa hacia ZepoLab, una transformación integral que amplía su enfoque tradicional farmacéutico hacia las categorías de salud, cuidado personal y bienestar.
La reconocida marca Zepol evoluciona visualmente a Zpol. Se trata de una identidad más corta y contemporánea, diseñada para destacar en entornos digitales, nuevos puntos de venta y mercados internacionales.
A pesar del cambio en el diseño del empaque y del nombre escrito, la empresa confirmó que la pronunciación se mantendrá idéntica (“Zepol”), conservando la fórmula tradicional de sus productos, su calidad y su respaldo técnico.
El cambio de imagen en los empaques se realizará de manera paulatina:
“Esta transformación representa una decisión de futuro. Tenemos una trayectoria y una confianza construidas durante décadas que queremos proteger, pero entendemos también que la fortaleza de hoy no garantiza por sí sola la relevancia de mañana. ZepoLab nace de esa convicción: conservar lo que nos ha traído hasta aquí y ampliar nuestra capacidad para innovar, crecer y acompañar el bienestar de nuevas generaciones”, destacó María Alejandra López, CEO de ZepoLab.
Detrás del cambio de imagen se encuentra la creación del Zepol Innovation Lab (ZIL), una estructura interna orientada a la investigación, desarrollo y validación continua de productos.
Entre las principales novedades que acompañan la nueva imagen destacan:
“La innovación dejó de ser para nosotros un ejercicio asociado únicamente a lanzamientos puntuales. Hoy existe un sistema que nos permite investigar, probar y desarrollar nuevas oportunidades de manera continua. Esto nos abre la posibilidad de entrar en categorías donde antes no estábamos y responder con mayor agilidad a lo que buscan los consumidores”, explicó Enrique González, Director Comercial de ZepoLab.
Con presencia consolidada en Centroamérica, además de exportaciones a Estados Unidos y el Caribe, ZepoLab busca afianzar su perfil como una organización de alcance regional.
Asimismo, la empresa anunció su reciente certificación como Empresa B, reconociendo su modelo de gestión orientado al impacto social y ambiental positivo en la comunidad.