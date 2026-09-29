La reconocida marca Zepol se renueva: así luce ahora

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Tras 76 años de trayectoria y posicionamiento en el mercado, Laboratorios Zepol anunció su evolución corporativa hacia ZepoLab, una transformación integral que amplía su enfoque tradicional farmacéutico hacia las categorías de salud, cuidado personal y bienestar.

La reconocida marca Zepol evoluciona visualmente a Zpol. Se trata de una identidad más corta y contemporánea, diseñada para destacar en entornos digitales, nuevos puntos de venta y mercados internacionales.

A pesar del cambio en el diseño del empaque y del nombre escrito, la empresa confirmó que la pronunciación se mantendrá idéntica (“Zepol”), conservando la fórmula tradicional de sus productos, su calidad y su respaldo técnico.

El cambio de imagen en los empaques se realizará de manera paulatina:

Fase actual: La nueva imagen inició su despliegue con el Inhalador Nasal y continúa durante este 2026 con Zpol Ungüento Adulto.

La nueva imagen inició su despliegue con el Inhalador Nasal y continúa durante este 2026 con Zpol Ungüento Adulto. Proyección a 2027: Se integrará la nueva identidad gráfica en los productos Ungüento Infantil, Crema Infantil y la línea Muscular.

“Esta transformación representa una decisión de futuro. Tenemos una trayectoria y una confianza construidas durante décadas que queremos proteger, pero entendemos también que la fortaleza de hoy no garantiza por sí sola la relevancia de mañana. ZepoLab nace de esa convicción: conservar lo que nos ha traído hasta aquí y ampliar nuestra capacidad para innovar, crecer y acompañar el bienestar de nuevas generaciones”, destacó María Alejandra López, CEO de ZepoLab.

Foto: Cortesía

Innovación y expansión del portafolio

Detrás del cambio de imagen se encuentra la creación del Zepol Innovation Lab (ZIL), una estructura interna orientada a la investigación, desarrollo y validación continua de productos.

Entre las principales novedades que acompañan la nueva imagen destacan:

Confitería funcional: Ingreso a la categoría con Zpol Caramelos, una propuesta sin azúcar y libre de gluten.

Ingreso a la categoría con Zpol Caramelos, una propuesta sin azúcar y libre de gluten. Cuidado infantil: Lanzamiento de Zpolito Aceite Infantil, formulado sin alcanfor.

Lanzamiento de Zpolito Aceite Infantil, formulado sin alcanfor. Sanitización y alianzas: Ampliación de la línea sanitizante Zany y el desarrollo de las Zpoletas en cobranding con Helados Malavassi.

Ampliación de la línea sanitizante Zany y el desarrollo de las Zpoletas en cobranding con Helados Malavassi. Próximos desarrollos: Bebidas enfocadas en hidratación y energía, suplementos con proteína alternativa y soluciones para la recuperación muscular.

“La innovación dejó de ser para nosotros un ejercicio asociado únicamente a lanzamientos puntuales. Hoy existe un sistema que nos permite investigar, probar y desarrollar nuevas oportunidades de manera continua. Esto nos abre la posibilidad de entrar en categorías donde antes no estábamos y responder con mayor agilidad a lo que buscan los consumidores”, explicó Enrique González, Director Comercial de ZepoLab.

Proyección internacional y sostenibilidad

Con presencia consolidada en Centroamérica, además de exportaciones a Estados Unidos y el Caribe, ZepoLab busca afianzar su perfil como una organización de alcance regional.

Asimismo, la empresa anunció su reciente certificación como Empresa B, reconociendo su modelo de gestión orientado al impacto social y ambiental positivo en la comunidad.