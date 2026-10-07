La razón por la que Óscar Ramírez agradece a Bryan Ruiz

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Óscar Ramírez ya cumplió sus primeras semanas de trabajo al frente de la Liga Deportiva Alajuelense y, durante este periodo, también tuvo palabras de reconocimiento para Bryan Ruiz por el trabajo que realizó en los dos partidos que dirigió al equipo.

El técnico rojinegro considera que Ruiz logró encaminar al equipo y dejó algunas ideas que podrían mantenerse en esta nueva etapa, especialmente en la forma de atacar.

“Creo que el trabajo de Bryan fue muy bueno y nosotros tratamos de agregar ciertas cositas ahí para maximizar tal vez la forma de atacar. Es una cosa que estamos dándole ahí”, explicó Ramírez.

El “Machillo” también destacó que los dos encuentros dirigidos por Ruiz dejaron bastante claro el camino que podía seguir el equipo y señaló que existe una coincidencia importante entre sus ideas y las que aplicó el exjugador manudo durante su interinato.

“Con los dos partidos de Bryan creo que fue muy claro el tema y yo tal vez vuelvo a repetir: dar un poco de continuidad a ciertas cosas de Bryan”, afirmó.

Ramírez recordó además que durante el semestre en el que Alajuelense consiguió buenos resultados y campeonatos se trabajó bajo conceptos similares, por lo que considera que no es necesario realizar una transformación completa.

“También el semestre que nos fue muy bien con los campeonatos se hizo mucho y somos de la misma idea, casi que andamos por ahí con el tema de eso”, agregó.

Alajuelense vuelve a acción este sábado a las 5 p.m., cuando visite al Puntarenas FC en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.