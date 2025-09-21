Herediano confirmó este domingo que Hernán Medford no continúa como técnico del primer equipo.

El bajo rendimiento y los malos resultados deportivos dieron al traste con la salida del ‘Pelícano’.

Medford estuvo durante 36 días en el banquillo florense desde que debutó contra Pérez Zeledón el pasado 16 de agosto y hasta su último partido este sábado 20 de setiembre ante Puntarenas.

Dirigió nueve partidos, de los cuales registró: dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, para apenas un 37% de rendimiento.

También sufrió la eliminación en Copa Centroamericana y no clasificar a Herediano a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

La dirigencia florense ahora busca nuevo técnico y tendrán esta próxima semana larga para analizar qué cambios harán en su cuerpo técnico.

Jafet Soto es una fuerte opción para comandar el banquillo del Herediano.