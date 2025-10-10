Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra

Uno de los torneos más prestigiosos del boliche internacional, el Torneo Internacional de Boliche La Raza, se realizará del 11 al 18 de octubre en el Bol Cariari y en el Boliche Dent.

La edición número 46 de este prestigioso campeonato contará con más de 300 bolichistas internacionales y una experiencia innovadora llamada “Neoverso” que estará presente en las dos sedes que albergarán el evento.

Este torneo ya es toda una tradición a nivel nacional y abre sus puertas a cientos de deportistas que buscan lucirse en un escenario tecnológico y de gran nivel competitivo.

Para este 2025 resuena la participación del campeón de la rama masculina regular, el canadiense Nathan Ruest-Lajoie y quien logró un juego perfecto el año pasado para confirmar el alto rendimiento que posee este escenario.

“Para nosotros como comité organizador representa muchas cosas llegar a una edición 46. Por un lado, el orgullo de que por tantos años los bolichistas tanto a nivel nacional como internacional crean en nuestro evento; y por otro, la responsabilidad que implica mantener el esfuerzo, la seriedad y el compromiso que han caracterizado al Torneo La Raza”, explicó Mauricio Murillo, del Comité Organizador.

La representante costarricense será Elena Weinstok, quien destaca como una de las mejores exponentes del boliche femenino del país.

“Weinstok fue campeona iberoamericana en 2024 y este año conquistó el título juvenil, por lo que llega como una de las figuras a seguir”, mencionó la organización. La actividad va a realizarse en tres turnos diarios, a partir de las 8:00 a.m. en ambas sedes. La entrada es abierta al público y quienes deseen podrán disfrutar de transmisiones especiales.

Torneo Internacional de Boliche La Raza lleva más de cuatro décadas en desarrollo y continúa consolidándose como un referente del deporte costarricense, destacando por su organización, nivel de competencia y proyección internacional.