Alajuelense jugará esta noche ante el Antigua de Guatemala por la última fecha de la Copa Centroamericana, y luego jugará el Clásico ante el Saprissa el sábado a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los morados, quienes fueron eliminados anoche al empatar ante el Motagua, tienen una cierta ventaja, y es que tendrán 24 horas más de descanso previo al duelo ante los manudos.

Tras la derrota de los morados, parecería que son los que llegarían más golpeados, pero Óscar Ramírez, DT de los rojinegros, no lo ve así. Habló sobre esta situación en conferencia de prensa.

“Ahí tal vez tenemos la problemática de 24 horas menos de descanso. Entonces, muchas veces la gente que está ahí atrás, que tiene que responder ante situaciones que se nos puedan dar. Dios quiera tampoco haya ningún lesionado, y poder lograr tanto la clasificación nacional centroamericana, como poder ganar allá en el Ricardo”, expresó el “Macho”.

El cuadro erizo tendrá acción esta noche a partir de las 8 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.