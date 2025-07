Fiel a la “Negrita de Los Ángeles”

“Yo le ofrecí un rosario y un vestidito, y antes del mes mi hija me dijo: ‘Mami, estoy embarazada”.

Así resume Estela Murillo Arias el que considera uno de los más grandes milagros concedidos por la intercesión de la Virgen de los Ángeles: el embarazo de su hija, luego de años de intentarlo sin éxito.

En su casa en la zona rural de Puriscal, específicamente en el Bajo de los Ledezma, rodeada de recuerdos, rosarios y altares, Murillo comparte su historia con emoción, con una mirada que mezcla gratitud y fe.

A sus más de 70 años, sigue siendo la “doña toda” de la casa, como ella misma se describe, luego de haber enfrentado la maternidad de siete hijos (incluidas trillizas), la pobreza, tres episodios de cáncer y las dificultades de la vida rural. Pero nunca dejó de creer.

La devoción a la Virgen de los Ángeles, conocida como la “Reina de Costa Rica”, le fue inculcada desde niña. En su familia se rezaba, se caminaba a la Basílica de Cartago y se acudía a la Virgen en momentos de necesidad. Esa fe, dice, se fue transformando con los años.

“Uno al principio cree que la Virgen hace los milagros, pero uno va entendiendo que ella es intercesora. Ella no obra por sí sola, sino que le pide a su hijo, y su hijo nunca le dice que no”.

La historia del milagro comenzó hace aproximadamente un año, cuando su hija Heidi, casada y deseosa de ser madre, enfrentaba con angustia el paso del tiempo sin poder concebir.

Fue entonces cuando Estela, inspirada por una antigua tradición, decidió hacer una promesa especial y confeccionó un vestido para la imagen de la Virgen y convocó a su familia para rezar juntos un rosario, pidiéndole con fervor por el anhelo de su hija.

“Le ofrecí ese vestidito con todo el amor y rezamos un rosario, toda la familia. Se lo ofrecimos a la Virgencita pidiéndole ese milagro, y vea usted… Antes del mes, mi hija me dice que está embarazada. Fue como con la mano”, recuerda Estela, mientras señala con ternura la imagen vestida de la Reina de los Ángeles que adorna su sala.

El embarazo de la hija fue tranquilo, y meses después nació una niña sana. Para Estela, fue la confirmación de que la intercesión de la Virgen sigue viva y presente, especialmente cuando se pide con fe.

“Ese día fuimos a darle gracias a Cartago. Era lo menos que podíamos hacer”, señaló.

Otros milagros

Pero este no ha sido el único momento en que Estela ha recurrido a su fe. Ha sobrevivido a tres episodios de cáncer, entre ellos uno de mama y otro que requirió la extirpación del estómago.

En cada uno, su confianza en Dios, y la compañía espiritual de la Virgen del Carmen y otros santos, le dieron fuerzas para salir adelante.

“A la Virgen del Carmen le dije: si me levanto de esta cama en dos meses, voy a ir a darle gracias. Y así fue. Flaca, pero fui”, relató.

En su testimonio, Estela resalta que la fe no es superstición ni se limita a pedir favores, es una relación de amor y confianza.

“Yo sé que la Virgen me acompaña. Cuando no ando el escapulario me siento sola. Porque para mí, ella me cubre por la espalda y mi Cristo me protege de frente. Con ellos camino”, dijo.

Además del milagro del embarazo, la vida de Estela ha estado marcada por otras señales de esperanza. Contó que, tras una operación difícil, una de sus hijas la llevó hasta Cancún, México, a un santuario mariano conocido como “Nuestra Señora de Izamal”, donde quedó impactada al ver miles de lazos colgados como símbolo de agradecimiento por milagros recibidos.

“Yo sentí que me desmayaba. Ver esos lazos viejos, ennegrecidos por el tiempo, fue como ver la fe de tantos corazones en un solo lugar”.

En su reflexión final, envió un mensaje de esperanza.

“El que tiene a la Virgen como madre no le hace falta nada. Porque ella es la mejor abogada para interceder ante Dios. Y cuando uno se siente indigno de hablarle a Dios directamente, ella lo toma a uno de la mano y lo lleva”.