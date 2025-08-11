El abogado defensor de Berenice Smith, exfiscal subrogante acusada de tráfico de influencias, afirmó durante la presentación de sus peticiones que la Procuraduría General de la República actuó de “mala fe”.

“Dice el representante de la Procuraduría que no actuó de mala fe, pero yo le digo que sí, porque solicitó la acción civil cuando el Ministerio Público acusó. Ahora, el Ministerio Público pide la absolutoria y él mantiene la solicitud condenatoria”, manifestó el defensor.

El litigante pidió, además, que dicha institución asuma los costos incurridos por Smith durante todo el proceso, al considerar que no se ha causado ni comprobado ningún daño social.

Además, “halago” a la Fiscalía por haber solicitado la absolución de los 3 imputados.

Sin embargo, el representante de la Procuraduría solicitó ₡15 millones como daño social para Celso Gamboa y Berenice Smith, y ₡13 millones para Johnny Araya.

Esta causa judicial también involucra al extraditable Celso Gamboa y el exalcalde de San José, Johnny Araya.