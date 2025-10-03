Una propuesta de ley busca modificar la aplicación de la prisión preventiva, pero varios expertos han señalado serios inconvenientes en caso de que se apruebe.

El abogado penalista Gerardo Huertas y la jueza Nuria Villalobos expusieron sus preocupaciones ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde cuestionaron el enfoque del proyecto.

Ambos especialistas coincidieron en que, tal como está redactada la iniciativa, la prisión preventiva se utilizaría de forma equivocada.

“La prisión preventiva nunca puede ser utilizada como una pena o un castigo anticipado”, advirtió Huertas.

La propuesta plantea que no apliquen medidas cautelares alternas a la prisión preventiva en casos relacionados con narcotráfico, crimen organizado o sicariato.

Además, introduce nuevamente el concepto de “peligro para la comunidad”, ya rechazado por la Sala Constitucional por considerarlo ambiguo e inconstitucional.

“Si el texto se aprueba tal como está, no podría aplicarse por los vicios que presenta de forma general”, señaló Villalobos.

Los expertos consideran que el proyecto no debería aprobarse en su forma actual, ya que presenta inconsistencias legales y posibles violaciones a derechos humanos.

“Me parece que es una crónica de una muerte anunciada. Preocupa que se brinde una lista de delitos específicos para dictar prisión preventiva”, agregó Huertas.

Uno de los puntos más críticos es que la prisión preventiva, o cualquier otra medida cautelar, solo puede imponerse para garantizar el desarrollo del proceso penal o preservar la prueba, no como una sanción anticipada.

El impulsor de la propuesta, el independiente Gilberth Jiménez, indicó que pareciera que los criminales tienen más derechos.

“Muchas veces los derechos de los criminales están por encima de los buenos. Quiero rechazar que esto se trata de un interés populista”, afirmó.

