La prevención de la violencia requiere estrategias integrales y no acciones aisladas

Alison Salazar

Presidenta Colegio de

Profesionales en Orientación

Ante las declaraciones públicas de la señora Presidenta de la República relacionadas con la posibilidad de que estudiantes de zonas vulnerables visiten centros penales como medida para prevenir la violencia y la delincuencia, la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica (CPO) considera fundamental que toda acción dirigida a la niñez y la adolescencia se sustente en evidencia científica, criterios técnicos y pedagógicos, así como en un enfoque de protección integral y desarrollo humano que garantice el bienestar y el adecuado desarrollo de las personas estudiantes.

Desde el Colegio reconocemos que la violencia que afecta a muchas personas jóvenes y menores de edad en el país constituye una preocupación legítima y urgente. Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, exclusión social, reclutamiento de jóvenes por estructuras criminales y aumento de conductas de riesgo, por lo que resulta indispensable impulsar acciones que contribuyan a prevenir estas situaciones desde edades tempranas.

No obstante, el Colegio advierte que la evidencia científica no respalda las estrategias de prevención de la violencia basadas en provocar un impacto emocional mediante la exposición de personas menores de edad a las consecuencias del delito ni en generar temor al castigo, por el contrario, este tipo de intervenciones puede resultar ineficaz e incluso contraproducente.

La prevención de la violencia no se construye desde el miedo, sino mediante oportunidades, vínculos protectores, educación de calidad, desarrollo de habilidades para la vida y acompañamiento profesional.

El Colegio destaca que existen múltiples estrategias preventivas cuya efectividad ha sido ampliamente respaldada por la práctica profesional y la investigación educativa. Entre estas estrategias se encuentran el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, la permanencia educativa, la educación socioemocional, el desarrollo de habilidades para la vida, la orientación vocacional, la construcción de proyectos de vida, la atención oportuna de la salud mental y la generación de oportunidades reales para las personas estudiantes.

El Colegio de Profesionales en Orientación también hace un llamado a reconocer y fortalecer el papel que desempeñan las personas orientadoras dentro del sistema educativo costarricense. Su trabajo diario les permite identificar factores de riesgo, acompañar a estudiantes y familias, desarrollar habilidades para la vida y promover procesos preventivos que impactan directamente en el bienestar integral de la población estudiantil.

La prevención de la violencia exige respuestas sustentadas en evidencia, con enfoque de derechos y protección integral de la niñez y la adolescencia. El Colegio de Profesionales en Orientación reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que prioricen el desarrollo, el bienestar y la construcción de oportunidades para las personas menores de edad.