La Selección de Honduras se prepara para medirse a “La Sele” este jueves 9 de octubre en San Pedro Sula, y desde ya vislumbran cómo cuidarse para no sufrir ante Costa Rica.

Así lo dejó claro el arquero Edrick Menjivar, quien asegura tener muy en cuenta el potencial ofensivo del combinado costarricense como principal aspecto a cuidar para no pasarla mal en el encuentro.

De hecho, Menjivar hizo hincapié en la capacidad de Alonso Martínez para producir ocasiones de peligro y la posibilidad de combinarse con Manfred Ugalde en ofensiva.

“Tienen muchas virtudes. Es un equipo que ataca muy bien, tienen dos delanteros arriba potentes que atacan bastante al espacio, les gusta bastante el gol. El caso del que juega en el Nueva York (Alonso Martínez), es el goleador de ellos. Es un equipo que tiene mucha dinámica, corre, mete, presiona arriba”, analizó el guardavallas.

La “H” recibirá a Costa Rica en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula este jueves a las 8 p.m. por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra