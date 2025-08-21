Noche perfecta para el Club Sport Cartaginés en la Copa Centroamericana, quien no solo ganó, sino que “despintó” totalmente al Verdes F.C de Belice por 8 a 1, en juego que se disputó en el José Rafael “Fello” Meza de Cartaginés.

Los brumosos arrollaron desde el minuto 4 a los beliceños, que prácticamente hicieron solamente acto de presencia en la cacha de Cartago. Johan Venegas abrió la cuenta y luego al 11, Diego Mesén sumó el segundo. El tercero llegó por medio de un autogol de Richard Monges al 16.

Verdes pudo descontar en el 27, debido a un error en salida de Kevin Briceño, y Joel Burgos descontó para el 3 a 1. Pero esto solo hizo que Cartaginés detonara su poder ofensivo y al minuto 28, Johan Venegas otra vez llegó para el 4 a 1. Luego fue el momento de la fiesta de Marco Ureña, quien al 29, 41 y 46 puso el 5 a 1, 6 a 1 y 7 a 1.

En la segunda etapa, Cartaginés bajó el ritmo y eso se notó en el marcador. Al minuto 60, Venegas cumplió con su triplete, para el 8 a 1 desde el punto de penal.

Esta goleada de Cartaginés es histórica, ya que es la primera vez que los brumosos ganan un partido por tal cantidad de goles.

Cartaginés alineó con: Kevin Briceño (P), Randall Cordero, Diego Mesén, José Mora, Diego González, Luis Flores, Douglas López, Dariel Castrillo, Jesús Batiz, Johan Venegas, Marco Ureña. DT: Andrés Carevic

Verdes formó con: Nahuel Paz (P), Javaunn Ramos, Nahjib Guerra, Joel Burgos, Omar Rosas, Darrel Myvett, Bryan Lozano, Christian Sánchez, Krisean López, John Jessiman, Richard Monges. DT: Manu Can.