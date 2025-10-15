La Oreja de Van Gogh sorprendió este miércoles al anunciar el regreso de Amaia Montero como vocalista, casi 18 años después de su salida del grupo en 2007.

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, expresó la banda en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

El grupo reveló que ha pasado el último año en San Sebastián, su ciudad natal, escribiendo nuevas canciones y rememorando su historia.

“El horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, añadieron.

El regreso de la cantante se produce un año después de que Leire Martínez, quien asumió la voz principal durante 17 años, dejara la agrupación.

Paralelamente, Pablo Benegas, guitarrista fundador, se retirará temporalmente para enfocarse en su familia y nuevos proyectos profesionales.

La Oreja de Van Gogh. Foto: tomada de medios internacionales.

La noticia confirma los rumores que circulaban desde meses atrás y que fueron adelantados por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, amiga cercana de Montero.

Amaia Montero fue la voz de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, como Rosas, 20 de enero y La playa, que marcaron una generación.

Su regreso simboliza una nueva etapa para la banda, que promete revivir la magia de aquellos años que la convirtieron en uno de los grupos más emblemáticos del pop en español.