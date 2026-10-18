La oposición venezolana ratifica a la Nobel Machado como líder política

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La oposición venezolana presentó el domingo un “Gran Acuerdo Nacional” que confirma a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado como su líder, en un momento en que una facción opositora negocia con el gobierno interino una transición democrática en el país.

Los miembros de la Plataforma Unitaria acordaron “ratificar el mandato de cambio político expresado por los venezolanos a través de su voto, y reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado”, quien se encuentra exiliada en Panamá, según el documento final presentado al concluir una reunión en Caracas.

“Vamos a avanzar ahora en una de las iniciativas para mí más poderosas, más potentes, más necesarias y que serán reconocidas por el mundo, que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la República. Un gran acuerdo nacional”, dijo Machado en un video transmitido en el acto.

Los representantes políticos presentaron 14 propuestas para la redemocratización del país, así como la implementación de una hoja de ruta para elecciones generales.

Acordaron impulsar estrategias de transición con actores nacionales e internacionales para facilitar negociaciones políticas y la reinstitucionalización del Estado.

Los miembros también acordaron “exigir la liberación total e incondicional de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el fin de la represión política (…) levantar las inhabilitaciones y los procedimientos administrativos contra las organizaciones políticas, promover políticas para proteger los derechos humanos”.

La Plataforma considera necesario “apoyar la hoja de ruta democrática para lograr un proceso ordenado y pacífico que permita negociaciones efectivas y la celebración de elecciones libres, competitivas y verificables”, sin fijar, sin embargo, una fecha.

Vente Venezuela, el partido de Machado, exige comicios en 2027 y un calendario electoral.

Machado se encuentra en el exilio desde que abandonó el país en 2025 para recibir el Premio Nobel. Ha intentado regresar a su país al menos siete veces, pero las autoridades venezolanas se lo han impedido, según su partido. Su regreso parece inminente.

Este importante acuerdo se produce mientras se lleva a cabo en Caracas la tercera ronda de conversaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y parte de la oposición. Machado no fue invitada a participar, pero ha declarado que no obstaculizará el proceso.

El viernes, Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la oposición en las conversaciones, declaró a la prensa que estaba trabajando para garantizar que las negociaciones condujeran a un proceso electoral en Venezuela, país gobernado durante 27 años por el chavismo, movimiento surgido durante la presidencia de Hugo Chávez en 1999.