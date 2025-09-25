Paulina Carmona Ureña

Colaboradora

El estadio Miguel “Lito” Pérez de Puntarenas F.C. vuelve a abrir poco a poco sus puertas. Funcionarios del Ministerio de Salud realizaron una nueva inspección en el recinto y confirmaron que ya se puede habilitar una parte de las graderías.

Tras verificar los trabajos de reforzamiento estructural en las graderías oeste y este, ejecutados por la gerencia deportiva junto al Puntarenas F.C., se autorizó el ingreso reducido de 750 personas en la gradería oeste, medida que empieza a regir de inmediato.

El estadio llevaba cuatro meses cerrado, desde mayo. La clausura llegó apenas dos días antes de la semifinal entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense, lo que obligó a trasladar el primer partido de la serie al estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas. En la reciente visita, el Ministerio de Salud entregó dos órdenes sanitarias. La primera indica que la Municipalidad de Puntarenas debe encargarse de la limpieza en los alrededores del estadio.

La segunda establece que el equipo porteño debe mantener un cronograma actualizado con las acciones pendientes en la infraestructura, como seguimiento a las mejoras realizadas.

“El barco va que va”, y el puerto se prepara para recuperar poco a poco la vida futbolera que caracteriza a su estadio.