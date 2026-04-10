La “nueva versión” de Medford, contada sin filtro por Tulbovitz

Marcelo Tulbovitz se refirió a su reencuentro con Hernán Medford en el Deportivo Saprissa, en una nueva etapa que revive una histórica dupla en el banquillo morado.

El preparador físico del conjunto tibaseño conversó en exclusiva en nuestro programa radial Tiempo Extra, donde analizó las diferencias que percibe en el actual Medford en comparación con el de hace más de dos décadas.

“Me gusta su idea de juego, ofensiva, vertical y agresiva. Lo veo más maduro, con evolución en su trabajo, mucho más involucrado en los detalles. Esa parte de enojón, que a mí nunca me gustó, es parte de su ADN y se la respeto. Lo de la gorra ya es una cábala para él”, comentó Tulbovitz.

El uruguayo destacó principalmente el crecimiento del técnico en su gestión diaria, reflejando una versión más completa del estratega que marcó época en el club.

Cabe recordar que tanto Medford como Tulbovitz dejaron una huella imborrable en la historia del Saprissa, siendo piezas clave en una de las etapas más exitosas de la institución, incluyendo logros a nivel internacional.

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