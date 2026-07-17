La nueva película de los Minions triunfa a pesar de la competencia

La nueva película Minions y Monstruos, actualmente en cartelera, arrancó con fuerza en taquilla al superar a Toy Story 5 durante su primer fin de semana.

Sin embargo, para el analista cinematográfico José Vega, el desempeño no ha sido tan contundente como el de otras entregas de la franquicia.

“No ha tenido un éxito tan rotundo en taquilla. Ha sido por varios factores: Uno de ellos, primero de haberla estrenado tan cerca de Toy Story.

Dos: las películas son de estudios diferentes, pero al fin de cuentas van al mismo público”, explicó.

Vega considera que otro factor es el desgaste de la saga, que ya suma seis películas entre Mi Villano Favorito y los Minions.

“Ya hay un desgaste de la franquicia, por decirlo de alguna manera”, señaló.

Aun así, descartó que pueda hablarse de un fracaso.

“Es una buena saga y le ha estado yendo regularmente bien. No le está yendo tan mal”, afirmó.

En Costa Rica, el analista también cree que algunos elementos de la trama, relacionados con referencias a seres sobrenaturales, han generado comentarios entre parte del público.

“La película sí tiene un trasfondo un poco fuerte por ser un film infantil (…) no a mucha gente le ha gustado esa parte”, comentó.

Pese a ello, Vega considera que, a nivel internacional, la cinta mantiene una buena recepción y confirma que los Minions siguen siendo una de las franquicias animadas más fuertes del cine actual.