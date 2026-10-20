La nueva infraestructura del dinero ya está tomando forma

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Durante mucho tiempo, hablar del futuro de los servicios financieros significaba imaginar bancos más digitales, aplicaciones más rápidas o pagos sin efectivo. Pero la próxima evolución será más profunda. No se trata solo de pagar con el celular o recibir una transferencia en segundos. Se trata de una nueva forma de mover dinero, tomar decisiones y ejecutar transacciones.

Esa evolución está siendo impulsada por la convergencia de tres fuerzas: inteligencia artificial, stablecoins y comercio autónomo. Aunque estos conceptos pueden sonar técnicos, su impacto será muy cotidiano. Hablamos de pagos internacionales con menos fricción, empresas que automatizan compras, tesorerías corporativas más eficientes y consumidores que delegan ciertas tareas financieras a asistentes digitales bajo reglas previamente autorizadas.

Las stablecoins —activos digitales diseñados para mantener un valor estable, usualmente vinculado a monedas como el dólar— están dejando de ser una conversación exclusiva del mundo cripto. Para bancos, comercios y empresas, la pregunta relevante no es si esto pertenece o no a “cripto”, sino cómo puede ayudar a modernizar el movimiento de dinero. Su valor está en permitir liquidaciones potencialmente más continuas, mejorar la gestión de liquidez y reducir la dependencia de horarios bancarios tradicionales, especialmente en pagos internacionales, tesorería y remesas.

Visa ya forma parte de esta transición. La compañía ha desarrollado capacidades de liquidación con stablecoins y ha comunicado que apoya múltiples programas de tarjetas vinculadas a stablecoins en distintos mercados. Esto significa que la infraestructura ya está empezando a conectar activos digitales estables con experiencias de pago más familiares para consumidores y empresas.

La segunda fuerza es el comercio autónomo, también conocido como agentic commerce. En términos simples, significa que un asistente de inteligencia artificial podrá actuar en nombre de una persona o empresa para buscar opciones, comparar precios y ejecutar compras dentro de límites previamente definidos. Por ejemplo, un viajero podría pedirle a un asistente digital que organice un viaje, compare vuelos, reserve hotel, gestione transporte y realice pagos aprobados dentro de un presupuesto. Una pequeña empresa podría automatizar la reposición de inventario cuando las existencias bajen de cierto nivel. Una compañía podría programar pagos a proveedores cuando se confirme una entrega o se cumplan determinadas condiciones.

Aquí también Visa está construyendo capacidades concretas. Su propuesta en comercio inteligente busca permitir que agentes de IA realicen compras de manera más segura mediante tokenización, autenticación, controles de gasto y validación de instrucciones del usuario. Es decir, no se trata de que una máquina compre sin control, sino de crear mecanismos para que las transacciones automatizadas sean verificables, autorizadas y gobernadas.

La tercera fuerza —y probablemente la más transformadora— surge cuando se combinan inteligencia artificial y dinero programable. Por separado, cada tecnología aporta eficiencia. Juntas pueden automatizar procesos financieros completos. Pensemos en una remesa que se distribuya automáticamente entre ahorro, pago de servicios y consumo diario. O en pagos corporativos que solo se liberen cuando se cumplan hitos específicos. O en una tesorería empresarial optimizada por inteligencia artificial para decidir cuándo mover fondos, en qué moneda y por qué canal.

Los bancos tendrán un papel central en esta transformación. Su experiencia en confianza, cumplimiento, gestión de riesgos, protección del cliente e infraestructura financiera los posiciona como actores relevantes para que estas nuevas capacidades escalen de manera segura. En este nuevo entorno, las instituciones financieras no solo procesarán pagos: también podrán habilitar servicios digitales más inteligentes, seguros y personalizados, conectando innovación tecnológica con la confianza que consumidores y empresas ya depositan en ellas.

La conclusión es clara: la próxima etapa de los servicios financieros no estará definida únicamente por aplicaciones más modernas, sino por infraestructuras más inteligentes. El dinero se moverá con más contexto, las transacciones podrán ejecutarse bajo condiciones programadas y los consumidores delegarán más tareas a herramientas digitales confiables.

Y lo más importante: no es una visión lejana. Ya está ocurriendo.