La niebla del norte frena al conjunto Herediano

El Inter San Carlos recibió al Herediano en el Carlos Ugalde y al final se registró un empate 1-1. El cotejo correspondió a la segunda jornada del Apertura ante una agradable cantidad de público.

Choque de buen fútbol con dos oncenas que apostaron por tocar el balón. Muy temprano los rojiamarillos se haría presentes. La jugada surge en táctica fija. El cuero llega a la cabeza de Marcel Hernández, quien envía el esférico al centro del marco y casi sobre la raya de cal define Yurguin Román. Alegría en el campamento del Team.

Los locales no bajan la guardia y van con todo al frente, con hombres peligrosos de la talla de Joel Campbell y el mexicano Erick Torres. Fue “El Cubo”, quien tira a marco, prueba suerte y aparece como salvador Dany Carvajal.

Juego de ida y vuelta hasta que Getsel Montes comete penal sobre Rachid Chirino y el central David Gómez determina pena máxima.

Cobre Joel Campbell, anota y celebra el primer gol con su nuevo equipo para empatar las acciones al 22’.

A los 65 minutos el juego se suspende una hora porque la niebla no permite el trámite normal. Tras una hora se completa el tiempo reglamentario sin movimiento en el marcador.

Los locales pusieron a Aarón Cruz, Joseph Bolaños, Jonathan Chacón, Juan Luis Pérez, Randy Vega, Nendali Mendoza, Yamir Villan, Armando Rodríguez, Rachid Chirino, Joel Campbell y Erick Tores. D.T.: Douglas Sequeira.

Herediano colocó a Dany Carvajal, Keysher Fuller, Darryl Araya, Yurguin Román, Allan Cruz, Getsel Ramón Mo ntes, Aarón Murillo, Aarón Suárez, Keyner Brown, Elías Aguilar y Marcel Hernández. D.T.: José Giacone.