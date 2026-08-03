“La Negrita” recorre Cartago entre fieles, flores y cosechas

Cientos de fieles participan este lunes en la tradicional pasada de la Virgen de los Ángeles, una procesión que trasladó la imagen de “La Negrita” desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Cartago.

El recorrido inició pasadas las 9:00 a.m., justamente tras la misa de las 8:00 a. m., en medio de una celebración de fe que reunió a familias, peregrinos y agricultores provenientes de diferentes comunidades.