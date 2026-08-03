“La Negrita” recorre Cartago entre fieles, flores y cosechas

Cientos de fieles participan este lunes en la tradicional pasada de la Virgen de los Ángeles, una procesión que trasladó la imagen de “La Negrita” desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Cartago.
El recorrido inició pasadas las 9:00 a.m., justamente tras la misa de las 8:00 a. m., en medio de una celebración de fe que reunió a familias, peregrinos y agricultores provenientes de diferentes comunidades.
Como parte de la tradición, numerosos productores acompañaron la procesión con sus chapulines cargados de flores, frutas, verduras y otros cultivos, los cuales son llevados como muestra de agradecimiento y ofrenda a la patrona de Costa Rica.
La pasada de la Virgen se realiza cada 3 de agosto, mientras que el regreso de la imagen a la Basílica está previsto para el primer fin de semana de septiembre, manteniendo viva una de las tradiciones religiosas más representativas del país.