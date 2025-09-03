Bien lo dicen que la vida es de oportunidades y decisiones y si alguien puede dar fe de ello, es el delantero costarricense, Alonso Martínez, quien hoy día es el atacante más importante de la Selección Nacional.

Martínez, convocado a la tricolor por parte del técnico, Miguel Herrera, contó como fue que terminó en una posición que no era la suya, esto por una necesidad propia del equipo neoyorquino y de el mismo, con tal de tener más minutos.

“Cuando llego a Nueva York, al final habían muchos extremos, entonces pues no estaba jugando mucho y teníamos dos delanteros, al final el otro delantero se fue y fue ahí cuando hablé con el profesor que me diera la oportunidad de jugar como delantero y bueno al final, de ahí empecé a jugar y fue muy bueno”, comentó Alonso.

El atacante, hoy en día ya suma un total de 34 goles en 65 partidos con los neoyorquinos sumando un total de 4376 minutos desde que llegó.