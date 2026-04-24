La NBA llega a Hatillo

El baloncesto costarricense no se anda con juegos. La Liga Superior de Baloncesto (LSB) confirmó que el próximo Juego de las Estrellas 2026 será, sin lugar a duda, el evento deportivo y de entretenimiento más ambicioso de la década en suelo nacional. La Ciudad Deportiva de Hatillo se transformará en una sucursal de la NBA, mezclando el talento de figuras históricas con el ritmo urbano de talla mundial.

La fiesta no se limita a la capital. El arranque será formativo y de lujo con la llegada de Carl Herrera. El venezolano, reconocido por ser el primer latino en conquistar dos anillos de campeón en la NBA con los Rockets de Houston, compartirá su experiencia en dos fechas clave, el jueves 30 de abril en Heredia y el viernes 1 de mayo en Cartago. Estas clínicas buscan inspirar a las nuevas generaciones, permitiendo que los jóvenes canasteros aprendan de un hombre que marcó época junto a Hakeem Olajuwon.

Leyendas en la Duela

El plato fuerte del sábado 2 de mayo trae nombres que cualquier seguidor del baloncesto reconoce. Entre los invitados de honor como Cedric Ceballos, ex all Star de los Lakers y los Suns, famoso por ganar un concurso de volcadas con los ojos vendados. Junto a él aparecerá Craig “The Rhino” Smith, quien sorprendió por la tremenda capacidad reboteadora para un hombre que supera los 2 metros que dominó la pintura con los Timberwolves y Clippers. Otra leyenda que nos visitará es Keith Closs, el gigante de 2.21 metros que bloqueaba todo lo que se movía en Los Ángeles.

La jornada sabatina será un maratón de adrenalina. Iniciará con el Campeonato de Tiros de 3 y el concurso de hundimientos, donde los nacionales buscarán reventar el aro frente a los ojos de Ceballos. Seguidamente, se dará el esperado Juego de Celebridades ante las Leyendas, un formato que garantiza espectáculo y risas, para cerrar la parte competitiva con el choque de Estrellas Nacionales contra Extranjeros, donde se medirá el pulso real de nuestra liga.

Cierre con “flow” Internacional

Para que la fiesta sea completa, la LSB confirmó que el cierre será un concierto de alto calibre. El artista internacional De La Ghetto traerá todo su repertorio de reguetón para encender a los aficionados tras el pitazo final del medio tempo.

Con entradas que prometen volar y una logística de primer mundo, el Juego de las Estrellas 2026 no es solo un partido, es la prueba de que el baloncesto en Costa Rica está dando pasos grandes, ofreciendo un espectáculo que combina la mística de la NBA con la pasión en cancha. Nadie se lo puede perder, las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma de OMticket.com y el juego de celebridades y leyendas será transmitido por la plataforma de TDMAX.

Alejandra Chavarria

Colaboradora Grupo Extra