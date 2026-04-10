Una desaparición en el desierto, un regreso inexplicable y un secreto enterrado por siglos marcan el eje de “La posesión de la momia”, la nueva apuesta del director Lee Cronin, que llegará a salas el 16 de abril.

La historia sigue a una familia marcada por la pérdida de una niña que desaparece sin dejar rastro. Ocho años después, su inesperado regreso desata una serie de eventos inquietantes que transforman el reencuentro en una experiencia perturbadora. La cinta combina elementos de terror psicológico, investigación y horror corporal, en una narrativa que mezcla lo íntimo con lo sobrenatural.

El filme cuenta con un elenco encabezado por Jack Reynor, Laia Costa y May Calamawy, quienes interpretan a una familia enfrentada a una amenaza que desafía la lógica. A ellos se suma Natalie Grace, encargada de dar vida a la figura central del misterio.

Detrás de la producción se encuentran nombres clave del cine de terror como James Wan y Jason Blum, responsables de impulsar una versión más oscura del mito de la momia, con la intención de devolverlo a sus raíces más inquietantes.

Cronin plantea una propuesta que se aleja de las versiones tradicionales del personaje, apostando por una historia centrada en el dolor familiar, el misterio y el miedo a lo desconocido. La película, además, incorpora una narrativa paralela de investigación que se desarrolla entre distintas locaciones, reforzando el suspenso y la tensión.

Con una mezcla de terror visceral y carga emocional, “La posesión de la momia” busca posicionarse como una de las producciones más intensas del género en 2026.