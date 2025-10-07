Este lunes fue un día muy movido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde llegaron los legionarios Andy Rojas, Keylor Navas, Josimar Alcocer, Jeyland Mitchell, Carlos Mora y Manfred Ugalde.

Con esto se completó el grupo y llega la recta final rumbo al juego ante Honduras, el cual será este jueves, a las 8 de la noche, en San Pedro Sula.

Desde el Universitatea Craiova de Rumania llegó Carlos Mora, el lateral derecho levanta la voz y señala que es una obligación sumar de a tres.

¿Cómo se siente?

Muy bien y contento porque estamos jugando un torneo importante (Conference League). Me ayuda bastante y es diferente, me ayuda a ver el fútbol de otra manera. Ahora a enfocarse y a darlo todo.

¿Qué le parece el llamado de Celso Borges y Kendall Waston?

Bien, todos sabemos que en la selección nadie es fijo y los de experiencia vienen a aportar. De todos se aprenden cosas y aportan muchísimo por su experiencia. Hay que escucharlos y ya tengo ganas de llegar a la concentración.

¿Cómo manejar el llegar obligados a ganar?

En todos los partidos estamos obligados a ganar. Ahora es una nueva eliminatoria para demostrar lo que queremos. Vamos a jugar a ganar. Siempre será obligación ganar.

¿Qué tal esa mezcla de experiencia y juventud?

Es un poco de todo, es una mezcla de experiencia y juventud. Nos va a ser bien escuchar a la gente de experiencia y cada uno a hacer lo que le toca en su puesto.

¿Qué le parece que en Honduras pongan a Costa Rica de favorito?

Es normal, Costa Rica ha demostrado que siempre estamos en los mundiales. No nos enfocamos en si vamos como favoritos, solo en jugar el partido, ganar y clasificar al mundial, sí o sí.

¿Juega más adelantado en Rumania?

Cada entrenador es diferente y me siento contento en los dos lados. Uno debe adaptarse a hacer las cosas bien, ya sea más defensivo u ofensivo.

¿Sabía que esperan lluvias?

Es normal. Debemos ganar y después veremos lo del clima y el tiempo. Hay que saber que, lloviendo, con cancha mala o buena, hay que sacar los tres puntos.