La meta de Tomás es el Mundial

Pocos días y muchas metas. El delantero panameño Tomás Rodríguez crece en el Saprissa y se ilusiona con ir al Mundial 2026 de Norteamérica con su selección. El tema lo toma con calma, va paso a paso, lo sabe.

¿Qué tal volver a anotar?

Muy contento con el marcador y con el trabajo que mostró el equipo. Teníamos la obligación de ganar en casa con un marcador contundente y se nos dio.

¿Qué le parece que Medford lo quiera ver en el Mundial?

Claro, por supuesto, hay que seguir trabajando, todavía quedan semanas para seguir mostrando lo mejor. Siempre tengo la ilusión, esperemos en Dios que se dé.

¿Por qué se le ve más tranquilo ahora?

La parte mental es muy importante para un futbolista y es normal en un equipo grande que cuando las cosas no salen te critican. Me he sentido muy bien y seguiré mostrando lo mejor de mí.

¿Cómo manejar este mes con tantas cosas en juego?

Con mucho trabajo, entrenar fuerte y estar tranquilo. Ya se me dio el gol.

¿Cómo ve su opción de ir al mundial?

Como lo dije, la ilusión siempre seguirá presente. Tocará seguir trabajando. Cada vez me voy llenando de confianza dentro de la cancha y seguiré haciendo lo que me toca. Dejaré todo en las manos de Dios, pero obviamente que si logro cosas importantes con el Saprissa se me dará la oportunidad. Yo seguiré trabajando como lo he venido haciendo.

¿Qué tal que los capitanes lo apoyen?

Yo me las he tomado de la mejor manera. Desde el día uno que llegué aquí he notado el gran grupo que se tiene. Son excelentes profesionales, muy buenos capitanes y ustedes ven cómo la competencia en la parte delantera es muy importante.

Eso lo hace a uno crecer como futbolista. Contra Guadalupe los jugadores que entraron (Orlando) Sinclair y Ariel (Rodríguez) marcaron y eso le da a uno un impulso para seguir trabajando duro y saber que uno no puede aflojar y debe seguir haciendo las cosas bien.

¿Qué analiza del momento del equipo?

Nosotros dejamos escapar la posibilidad de estar en el primer lugar. Ese era nuestro objetivo, no se logró, pero todo el grupo logró retomar la opción de llegar al segundo lugar. Todavía no está definido y esperamos ganar ese último partido.