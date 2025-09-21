Semana clave para Alajuelense. Tras el empate sin goles ante Guadalupe FC, el equipo rojinegro ahora se prepara recibir a Motagua en Copa Centroamericana.

Óscar Ramírez tomó la medida de concentrar al equipo en el Centro de Alto Rendimiento de cara a los partidos.

En conferencia de prensa, explicó que confía en esta decisión para cosechar mejores resultados en su grupo de trabajo.

“Es por todo el trajín, no es que uno desconfíe de ellos, pero el reposo, la alimentación, el bombardearlos con videos… Es interactuar con ellos y así darles solvencia”; dijo el técnico manudo.

Alajuelense ahora se enfoca en Motagua. Para este lunes se tiene programada la conferencia de prensa y el último entrenamiento previo al juego contra los hondureños.