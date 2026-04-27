Luis Guillermo Solís Rivera

Expresidente de la República

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), una “hipérbole” es una “exageración de una circunstancia, relato o noticia”. Bueno, pues precisamente fue una hipérbole la que utilizó Zapote al anunciar el tradicional asueto que el Poder Ejecutivo otorga a las y los empleados públicos el día del traspaso del mando presidencial. No me refiero al asueto mismo, que fue presentado como un regalo de Chaves Robles siendo como ya dije, un gesto normal que se realiza cada cuatro años, por razones tanto cívicas como para dar mayor seguridad a las delegaciones y dignatarios participantes. Me refiero más bien a la denominación que se hizo de aquello como “la mayor fiesta patria en la Historia”, una calificación que merece ser cuestionada para poner las cosas en su lugar.

Admito, porque no podría dejar de hacerlo, que habrá muchas diferentes opiniones (probablemente algunas de ellas con mérito) respecto de cuál es la “mayor fiesta patria en la Historia”. ¿La llegada de los primeros pueblos paleolíticos al que es hoy nuestro territorio? ¿La visita de Cristóbal Colón a “La Uvita” en 1502? ¿La aparición de la Virgen de los Ángeles en 1635? ¿La firma del acta de independencia en Cartago el 29 de octubre de 1821? ¿La proclamación de la primera República en 1848? ¿Las batallas de Santa Rosa y Rivas en 1856? ¿La abolición de la pena de muerte en 1877? ¿La construcción del Teatro Nacional? ¿La inclusión del capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política? ¿El Pacto de Ochomogo? ¿La abolición del ejército como institución permanente? O más recientemente, ¿la clasificación por primera vez de Costa Rica a un campeonato mundial de futbol, la definición de nuestras fronteras marítimas por la Corte Internacional de Justicia, la llegada de INTEL, la elección de la primera mujer a la presidencia de la República, o la consagración del Tribunal Supremo de Elecciones como principal garante institucional de la democracia costarricense? Y habrá más, muchos más, enteramente al gusto del respetable.

Pero siendo emblemático e incluso señero, el acto de toma de posesión no califica en esa categoría. Primero, porque el cambio de mando no es ni exclusivo de nuestro país ni garantía de salud democrática; segundo, porque ha sido un evento recurrente y periódico, al menos en el caso costarricense, que no debería verse más que como una demostración de solvencia cívica; tercero, porque no es traspaso del mando, sino el proceso electoral que lo valida si se acomete con transparencia, lo que verdaderamente cuenta en la vida de una república; y cuarto, porque la “masiva participación popular” en esa hermosa actividad termina siendo un acto político partidario organizado para la alegría de los simpatizantes del nuevo gobierno, quienes en inmensa mayoría no son empleados públicos. Y eso no está mal siempre y cuando impere el respeto al hecho de que la ceremonia es una sesión solemne de la Asamblea Legislativa en el que participan, además, decenas de invitados extranjeros.

Dicho lo anterior, estamos ante un anuncio que evidencia desconocimiento y vanidad. Desconocimiento, porque ignora que la historia nacional es la suma de hechos y procesos sociales que se concatenan en el tiempo y que solo tienen verdadero sentido de trascendencia si se miran de forma integral y colectiva, no pretendiendo encontrar “el mayor” de todos ellos. Y vanidad, porque una vez más el gobierno de Chaves Robles quiere atribuirse ser el principio de todo lo que es grande y virtuoso en Costa Rica como si el pasado no existiera excepto para ser vilipendiado y convertido en una excusa. La señora presidenta electa necesita diálogo, concertación y sana convivencia democrática para gobernar exitosamente como todas y todos deseamos por el bien de Costa Rica. Las hipérboles, sobran.