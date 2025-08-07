Los ciberdelincuentes relacionados con criptomonedas están usando aplicaciones de citas para engañar a personas que buscan pareja y así vaciar sus cuentas.

Este método, conocido internacionalmente como “La matanza del cerdo”, consiste en que los estafadores ingresan a estas plataformas con el objetivo inicial de enamorar virtualmente a las víctimas.

Incluso emplean Inteligencia Artificial para crear perfiles falsos y engañar a quienes buscan compañía.

Una vez que ganan la confianza de la víctima, comienzan a hablarle sobre inversiones en criptomonedas y se presentan como especialistas en el tema.

Erick Lewis, jefe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó esta modalidad.

“Como la persona está virtualmente enamorada, porque hemos recibido casos así, sigue los consejos de su ‘pareja’. La tienen ilusionada, pero al final pierde todo su dinero, ya que el perfil falso desaparece. Es un caso muy común”, explicó.

En esta práctica, los criminales son difíciles de rastrear porque no hay trazabilidad de los fondos entregados al perfil fraudulento.

“Esto empieza con alguien que quería encontrar pareja y termina invirtiendo hasta la pensión o los ahorros. Las personas lo pierden todo. No ocurre solo en Costa Rica, es una tendencia mundial”, agregó.

Doble estafa

El experto advirtió sobre otra práctica: los ciberdelincuentes no se conforman con una sola estafa, sino que, aprovechando la desesperación de las víctimas, vuelven a engañarlas.

Esto sucede cuando la persona intenta recuperar su dinero y le ofrecen supuestas empresas que rastrean criptomonedas.

En ese momento, se aprovechan de la esperanza de la víctima y le cobran por el servicio, pero nuevamente la estafan.

Las autoridades judiciales indicaron a Diario Extra que, inicialmente, los delitos relacionados con criptomonedas comenzaron con extorsiones o robos, pero actualmente predominan las estafas informáticas.