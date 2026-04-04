La Liga y Saprissa juegan este domingo. ¿Dónde ver los juegos?

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los equipos de mayor cantidad de seguidores en Costa Rica, el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, vuelven a la cancha este domingo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Los morados juegan en San Juan de Tibás, a las 3 de la tarde, ante el Municipal Pérez Zeledón. Para las 5 de la tarde Puntarenas recibe al Herediano en la cancha del Miguel “Lito” Pérez.

Los manudos serán locales a las 7 p.m. ante Guadalupe en el Alejandro Morera Soto de El Llano de Alajuela. Los juegos de la Liga y Saprissa los podrá ver por FUTV, mientras que el de P.F.C. y Herediano va por la pantalla de Tigo Sports.

Cierra la Jornada 14 el enfrentamiento entre Municipal Liberia y San Carlos. Programado para el lunes a las 8 de la noche. Dicho cotejo igualmente va por FUTV. Recordemos que la jornada empezó con el duelo entre Sporting y Cartaginés, los cuales se midieron el Jueves Santo en el estadio Puente Piedra de Grecia. El marcador favoreció 2 a 3 a los visitantes.

El técnico Amarini Villatoro tiene a los brumosos en la primera posición de la tabla. Tras 14 enfrentamientos Cartaginés suma 26 puntos, seguido de Herediano (25) y Saprissa (24). Tanto Alajuelense, como Liberia y Sporting llegan a 18 puntos. Incluso San Carlos suma 17 unidades, en momentos en los que el líder y Sporting tienen un cotejo más.