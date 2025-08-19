Liga Deportiva Alajuelense ya está en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para tomar el avión que los llevará a El Salvador donde jugarán ante el Alianza de ese país por la fecha 4 de la Copa Centroamericana.

Los manudos viajaron sin Aaron Salazar y Jeison Lucumí por temas musculares, además de la ya conocida baja por salida del equipo de Jonathan Moya.

El duelo ante los salvadoreños representará un duelo a vida o muerte en este torneo, ya que cualquiera de los dos que pierda estará prácticamente eliminado del certamen, esto debido a que Alianza llegará con 4 puntos y Alajuelense con 3 puntos y solo faltará una fecha por disputar, donde la Liga recibe a Antigua y Alianza visita a Plaza Amador.

El entrenamiento con reconocimiento de cancha del Estadio Cuscatlán para la Liga será este miércoles a las 6:00 pm.