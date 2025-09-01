Agosto representó una prueba dificilísima para Alajuelense, con un calendario repleto de enfrentamientos ante rivales directos. Los manudos cerraron el mes con la cereza en el pastel: el Clásico Nacional.

Tras la victoria en suelo tibaseño, el técnico Óscar Ramírez no ocultó su alivio por el cierre de un mes tan exigente. “Ahora hay que descansar. Agosto ha sido muy duro: el hecho de estar organizando el equipo, dándole manejo, y compitiendo en cosas importantes como la Copa Centroamericana, además de no alejarnos de los primeros lugares del campeonato nacional… ya alivianamos el camino”, expresó.

Desde el 31 de julio, Alajuelense enfrentó al Plaza Amador de Panamá, donde cayó 1-2 en casa.

Luego recibió a Guadalupe, consiguiendo la victoria por la mínima. Volvió a la Copa Centroamericana con un triunfo ante el Managua FC como visitante, pero luego tropezó en casa ante Herediano. En Pavas empató sin goles ante Puntarenas, y a partir de ahí hiló tres victorias seguidas: ante Alianza de El Salvador como visitante, Antigua de Guatemala en casa, y cerró con broche de oro venciendo al Saprissa en Tibás.

Además, el partido ante Cartaginés fue pospuesto por acuerdo entre ambos clubes, lo que les permitió aliviar la carga física. En total, disputaron ocho partidos, logrando cinco victorias, un empate y dos derrotas, para un rendimiento del 66%. Anotaron siete goles y recibieron cuatro, en compromisos que Ramírez catalogó como “muy cerrados”.

“Es muy cerrado el campeonato, va a ser muy difícil, entonces estoy muy complacido con lo que dejó el mes”, añadió el estratega.

Para este mes de setiembre, el panorama luce menos exigente en cuanto a cantidad de partidos. Primero visitarán a Pérez Zeledón, luego recibirán a Liberia y a San Carlos. Posteriormente jugarán en el estadio “Colleya” Fonseca ante Guadalupe y recibirán al Motagua por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Después enfrentarán a Puntarenas en casa y cerrarán el mes visitando Honduras para el duelo de vuelta frente al cuadro azul.