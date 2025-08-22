Saprissa perdió 1 a 0 ante CAI de Panamá y Herediano cayó 2 a 0 ante Sporting San Miguelito, pero Liga Deportiva Alajuelense sacó la cara por el balompié costarricense. Hace lo mismo que Cartaginés.
Se impuso por la mínima en el estadio del “Mágico”, González ante Alianza y se recupera al haberle ganado a Managua de visita, tras perder en casa ante Plaza Amador.
El gol de los erizos lo marca Fernando Piñar. Centro al área que toca Campos y Suárez, rechaza la zona defensiva aliancista y el portero González, pero el balón queda suelto. Piñar la manda al fondo de la cabaña al minuto 45+1.
Alianza:0
González, Jacobo, Henríquez, Grueso, Hernández (Canales 82’), Orellana (Salazar 88’), Menjívar (Sandoval 82’), Valle (O. Rodríguez 66’), Mercado (Portillo 82’), Mauricio, Rivera (A. Rodríguez 52’). D.T.: Ernesto Corti.
Alajuelense:1
Ortega, Piñar (Badilla 73’), Gamboa, Van der Putten, Matarrita (Ruiz 59’), Borges, Suárez (Villalobos 87’), Campos (Toril 87’), Bran (Parkins 87’), Pérez, Rodríguez (Hernández 87’). D.T.: Óscar Ramírez.
Estadio: Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.
Goles: 0-1 Fernando Piñar (LDA) al 45’+1’.
Motivo: Copa Centroamericana.