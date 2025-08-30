En la tarde de este viernes, el periodista Kevin Jiménez reveló que el FC Barcelona B estaba interesado en hacerse con los servicios del zaguero Santiago Van der Putten.

Sin embargo, a primera hora de este sábado trascendió que la propuesta no terminó de convencer a la dirigencia rojinegra, por lo que el defensor deberá esperar una oferta internacional más atractiva.



De acuerdo con otros medios, el Barcelona envió una propuesta cercana a los $200.000, cifra que quedó muy por debajo de las pretensiones de Alajuelense, tomando en cuenta la proyección y condiciones del futbolista.



A pesar de su corta edad, Van der Putten es titular indiscutible en Liga Deportiva Alajuelense y forma parte de la Selección Nacional, razones que explican la exigencia manuda de una oferta mucho más sólida.

