Alajuelense suma un nuevo golpe en su plantel tras confirmarse la lesión de otro de sus jugadores, quien estará fuera de las canchas por tiempo indefinido.

Isaac Badilla resultó afectado luego de una fuerte entrada de Krisler Villalobos, jugador de Puntarenas FC, durante el más reciente compromiso. Tras las valoraciones médicas, se determinó que Badilla presenta una ruptura completa del ligamento de Lisfranc, ubicado en el empeine del pie.

Debido a la gravedad del diagnóstico, el futbolista deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. El tiempo de recuperación aún no está definido y dependerá de la evolución que muestre tras la operación.

La baja de Badilla representa un duro revés para Alajuelense en un momento clave de la temporada, donde buscan la clasificación a semifinales.