La Liga obligada a ganar el Clásico

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Liga Deportiva Alajuelense está obligada a ganar el Clásico Nacional ante el Deportivo Saprissa.

El campeón nacional se ubica en el quinto lugar con 22 puntos y corre el riesgo de no clasificar a las semifinales.

Los rojinegros luchan por un cupo en la siguiente fase junto a Cartaginés y Municipal Liberia, equipos que se encuentran entre cuatro y cinco puntos por encima de los manudos.

En caso de una derrota, su clasificación a semifinales quedaría seriamente comprometida. Sin embargo, una victoria les permitiría llegar a 25 puntos, colocándose a uno del conjunto brumoso y a dos de los coyotes.

Tras este encuentro ante Saprissa, Alajuelense recibirá a Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto y en la última jornada visitará a Liberia, donde definirá si avanza o no a las semifinales.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra