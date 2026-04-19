La Liga obligada a ganar el Clásico

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La Liga Deportiva Alajuelense está obligada a ganar el Clásico Nacional ante el Deportivo Saprissa.
El campeón nacional se ubica en el quinto lugar con 22 puntos y corre el riesgo de no clasificar a las semifinales.
Los rojinegros luchan por un cupo en la siguiente fase junto a Cartaginés y Municipal Liberia, equipos que se encuentran entre cuatro y cinco puntos por encima de los manudos.
En caso de una derrota, su clasificación a semifinales quedaría seriamente comprometida. Sin embargo, una victoria les permitiría llegar a 25 puntos, colocándose a uno del conjunto brumoso y a dos de los coyotes.
Tras este encuentro ante Saprissa, Alajuelense recibirá a Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto y en la última jornada visitará a Liberia, donde definirá si avanza o no a las semifinales.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra