La Liga no se saca de la cabeza a Kenyel Michel y lucha por él

El Gerente Deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela es claro en las intenciones que tienen con el regreso de su exjugador Kenyel Michel, quien fue vendido a la MLS.

En la actualidad el extremo tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 con el Minnesota United, pero los manudos negocian para que vuelva y tenga ritmo. Y es que al no jugar con el primer equipo su valor ha bajado. Pasó de un millón de euros en diciembre de 2005 a 800 mil euros en junio de 2026.

Ante la pregunta de cómo está el caso Vela indicó “sí hay un diálogo, eso es abierto, aparte incluso Kenyel lo habló hace unos días, lo estamos intentando con la mejor expectativa de que se pueda lograr. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, ver si lo podemos formalizar o no, pero bueno la intención es pues estar, como te digo, siempre abiertos a que jugadores que puedan ser determinantes se puedan incorporar al plantel”.

La gran pregunta es si está satisfecho con lo que tienen o hay un espacio por llenar. “Yo nunca digo que el plantel está cerrado, más si está completo. Hoy el plantel está completo, no tenemos más espacio para jugadores extranjeros, pero sí estamos siempre abiertos y a la expectativa de alguna oportunidad que se pueda presentar con algún jugador que pensemos que pueda ser determinante, que pueda ayudar. Pero sería más una oportunidad que se pueda dar en el contexto del mercado, no algo que proactivamente estemos buscando. Hoy ya el plantel está completo, tenemos cubiertas las necesidades que en la planeación teníamos, pero bueno, siempre abiertos a la oportunidad de fortalecer el plantel en cualquier posición”, dijo a Grupo Extra.