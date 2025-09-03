Equipo que gana repite y jugador que es bueno se queda. El portero uruguayo Washington Ortega seguirá defendiendo el marco de Liga Deportiva Alajuelense hasta junio de 2028. La dirigencia rojinegra le presentó una buena oferta y con esto lo amarró y a la vez le pone 7 candados a su cabaña.

Recordemos que fue fichado el 5 de enero de 2025 y finalizaba su ligamen el 31 de diciembre del presente año. Sin embargo, con el nuevo contrato sigue ligado a la escuadra eriza por un considerable tiempo, prueba de la confianza que se le tiene.

Y es que un punto crítico en el León rojinegro ha sido la portería, sobre todo en instancias finales. Cómo olvidar el título perdido en casa ante Herediano, con un fallo del guardameta Adonis Pineda y uno que otro error en instancias finales del cuidatubos Leonel Moreira.

El meta liguista está invicto en clásicos y ha recibido elogios del técnico Óscar Ramírez. “Machillo” lo calificó como una de las mejores contrataciones de los últimos años y le valoro su liderazgo. Recordó que a los uruguayos siempre les ha ido bien en la escuadra rojinegra.

Bajo la mirada de Gabas

El excapitán rojinegro Pablo Daniel Antonio Gabas alabó lo que ha hecho Ortega en el cuadro erizo.

¿Qué le parece lo logrado por Ortega?

Lo de Washington es algo muy importante. Alajuelense se está garantizando tener cubierta la portería por varios años. Es un tipo que le puede dar al equipo rojinegro esa educación y conducción guía a los nuevos valores de las ligas menores.

¿Hace cuánto no veía esa solidez en el marco manudo?

Hace mucho tiempo y eso te lo garantizan las buenas actuaciones que ha tenido. Se le han visto muy pocos errores. Trato de encontrar uno y no lo encuentro. Ha sido determinante e importante. Además, la gente ya se encariñó con él.

¿Se vuelve vital por haber perdido la Liga finales por descuidos?

Sí y se enrolaba el tema de la portería y se toman decisiones apresuradas cero con medida y te lleva a llevar todo a la borda el trabajo de una temporada. Con Washington trata de reversar todo ese mal momento.