Francisco Brenes Herrera

Colaborador

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó su más reciente ranking de clubes, donde Liga Deportiva Alajuelense aparece como el mejor equipo costarricense al ubicarse en la posición 41 con 1,147 puntos, superando a sus rivales nacionales.

El gran golpe lo recibió el Deportivo Saprissa. El cuadro morado descendió cinco posiciones y ahora se coloca en la casilla número 53 con 1,127 puntos, quedando por debajo del equipo Plaza Amador de Panamá y del cuadro del Municipal de Guatemala.

Siguiendo con nuestros equipos nacionales el Club Sport Herediano tampoco salió bien librado, al caer tres lugares hasta la posición 42 con un total de 1,142 puntos.

Honduras en lo más alto

En el panorama regional, los leones del Olimpia de Honduras lideran la clasificación como el mejor conjunto de toda el área centroamericana.

Se ubican en el puesto 39 y son seguido de cerca por Liga Deportiva Alajuelense y por el Club Sport Herediano.

El listado continúa con los cuadros de Plaza Amador (52), Saprissa (53), Municipal (54), Motagua (56), Antigua (57), Xelajú (60) y Marathón (61).

Este nuevo escalafón refleja contrastes: mientras que el cuadro de El Llano de Alajuela mantiene regularidad y Olimpia sigue firme en la cima, los del cuadro morado y los rojiamarillos deberán reaccionar si quieren recuperar terreno en el escenario internacional.

El gran problema de ambos es que no pudieron pasar de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Centroamericana.

Ante esto no irán a Copa de Campeones de la Concacaf, lo que los deja a la sombra por lo menos un año.

Los equipos

1. Olimpia (Honduras).

2. Alajuelense (Costa Rica).

3. Herediano (Costa Rica).

4. Plaza Amador (Panamá).

5. Saprissa (Costa Rica).

6. Municipal (Guatemala).

7. Motagua (Honduras).

8. Antigua (Guatemala).

9. Xelajú (Guatemala).

10. Marathón (Honduras).