La Liga entra a escena en el torneo

Alajuelense pondrá en marcha este sábado su participación en el Apertura 2026 cuando visite a Sporting FC, en un compromiso que marcará el debut oficial del técnico español Ismael Rescalvo en el campeonato nacional al frente del conjunto rojinegro.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada del certamen, representa el inicio de una nueva etapa para la Liga, que apostó por Rescalvo para liderar un proyecto con el objetivo de recuperar el título nacional y consolidar un estilo de juego protagonista.

El estratega español asumió el banquillo tras la salida de Óscar Ramírez y tendrá su primera prueba oficial en el torneo local después de dirigir al equipo en la Supercopa, donde los manudos cayeron por la mínima ante Herediano. Ahora buscará comenzar el Apertura con un triunfo que le permita tomar confianza desde el arranque de la competencia.

Durante la presentación previa al torneo, Rescalvo aseguró sentirse satisfecho con el plantel que tiene a disposición y afirmó que pretende construir un equipo protagonista, capaz de controlar los partidos mediante la posesión del balón y el aprovechamiento del talento de sus futbolistas.

Al frente estará un Sporting que intentará hacerse fuerte en condición de local y complicar el estreno del conjunto erizo en un duelo que abrirá el camino de ambos clubes en la lucha por los primeros puntos del campeonato.

El compromiso se disputará este sábado a las 8:00 p. m. en el estadio Puente Piedra, donde Sporting ejercerá como local.