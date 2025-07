El buen desempeño del joven defensa Santiago Alberto Van der Putten Campos es notable, no solo en la Liga, sino que hasta ha sido llamado a la Sele.

Eso no sorprende a la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense que confía en las virtudes del muchacho de 20 años que en 2021 estaba valorado en 50 mil euros y hoy vale 450 mil euros.

Marco Vásquez, vocero de los rojinegros, cuenta a DIARIO EXTRA cómo está la situación de quien fue catalogado como el mejor Sub 21 del Torneo Clausura 2025.

¿Cómo toman que Santiago Van der Putten vive este gran momento?

Realmente no es una sorpresa, pues ya desde hace mucho tiempo había venido demostrando sus condiciones para ser un jugador no solo protagonista a nivel de mercado nacional sino internacional y de nivel de selección nacional. El tema de la lesión fue tal vez lo que lo tuvo algún tiempo fuera y generó una pausa. Ha demostrado mucho a su corta edad.

¿Hay ofertas por él?

Ahorita no es importante hablar de ofertas, porque siempre llaman y preguntan por un jugador y se hablan cosas. Es difícil hablar hasta que no exista algo concreto sobre la mesa.

¿Tiene la anuencia de ustedes, lo van a dejar volar?

No solo existe la anuencia, sino que los contratos de los jugadores ya contemplan eso de jugar en el exterior. Se establecen las condiciones y hasta los porcentajes. Sería una muy buena oportunidad si sale algo a corto o mediano plazo.

El jugador es consciente del momento que vive, pero, como es costumbre, habla con mucha seriedad y pone por encima de todo el objetivo grupal, más allá de las glorias particulares.

“Para mí es un sueño, siempre me enfoco en lo grupal y colectivo, pero esto me llena de emoción, de orgullo y honor. Voy por buen camino, pero no he ganado nada y ojalá que este premio sea el primero de muchos, pero siempre pienso más allá de lo personal”. Sabe que tener ese trofeo en sus manos es un valor agregado. “Creo que sí, por supuesto que me ayuda y me impulsa, pero igual es un reconocimiento al trabajo del equipo y los compañeros que me han hecho mejor. Se los debo a ellos y sin ellos no estaría aquí.