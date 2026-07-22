La Liga confirma el regreso de una de sus figuras más esperadas

Liga Deportiva Alajuelense confirmó este miércoles el regreso del extremo Kenyel Michel, quien jugará durante los próximos 6 meses con el conjunto rojinegro en condición de préstamo procedente del Minnesota United de la MLS.

El anuncio pone fin a las negociaciones que la dirigencia manuda mantenía desde hace varias semanas para concretar el retorno del futbolista, formado en la institución y vendido al fútbol estadounidense.

Foto: Jorge Castillo.

Días atrás, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, había reconocido que existían conversaciones con el club norteamericano y que la intención era darle al jugador continuidad y ritmo de competencia.

“Lo estamos intentando con la mejor expectativa de que se pueda lograr”, había señalado Vela, quien además calificó a Michel como un futbolista capaz de ser determinante para el equipo.

El extremo, de 21 años, mantiene contrato con el Minnesota United hasta diciembre de 2027, pero su escasa participación con el primer equipo hizo que su valor de mercado descendiera recientemente, pasando de un millón de euros a 800 mil euros, según datos de Transfermarkt.

Ahora, Michel tendrá la oportunidad de volver a vestir la camiseta rojinegra y sumar minutos con la Liga durante el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana.