La falta de gol sigue siendo la gran deuda de Liga Deportiva Alajuelense y, para encender su ofensiva, el club rojinegro tendría en la mira a dos artilleros que destacan en el fútbol nicaragüense: el argentino Renzo Carballo (Diriangén) y el paraguayo Mauro Verón (Managua FC).

Carballo, de 29 años, suma 5 de los 8 partidos posibles esta temporada, con 330 minutos y 4 goles: dos en la liga local y dos en Copa Centroamericana, ambos ante Herediano.

En la temporada 2024-2025 disputó 45 partidos y marcó 20 tantos, con experiencia en Pastoreo FC y Tacuary de Paraguay.

Verón, de 26 años y formado en San Martín (Argentina), registra 6 juegos, 322 minutos y 2 goles en este curso.

En la Copa Centroamericana tuvo 19 minutos contra la propia Liga.

Su último paso, en la temporada 24/25, por San Martín fue discreto: 5 partidos y un gol.

Con un Alberto Toril que no logra consolidarse como “9” posicional, un Jonathan Moya sin la efectividad esperada y la opción interna de Doryan Rodríguez en espera, el mercado nicaragüense podría ser la respuesta inmediata al grito de gol en el Morera Soto.