La falta de gol en Liga Deportiva Alajuelense ya se convirtió en una preocupación. Los rojinegros acumulan dos partidos consecutivos sin conocer la victoria ni tampoco celebrar una anotación, pese a los múltiples intentos del técnico Óscar Ramírez por tener variantes en el ataque.

El “Machillo” ha movido sus piezas en ofensiva y en las dos últimas jornadas utilizó a sus tres delanteros naturales: Alberto Toril, Jonathan Moya y Doryan Rodríguez. Sin embargo, ninguno pudo romper las redes ante Herediano en la fecha 3 ni contra Puntarenas en la 4.

El propio estratega reconoció que el problema no pasa por la generación, sino por la definición: “Creo que el problema es la eficiencia. Sí hemos trabajado y hemos provocado jugadas de gol. El tema es el golpeteo final. Contra Herediano tuvimos muchas, pero ahí fallamos”, señaló Ramírez.

En la misma línea, el juvenil Kenyell Mitchell advirtió que el equipo debe ser más punzante. “Tenemos que ser un poco más contundentes a tres cuartos de cancha porque se nos está quedando y no las hacemos. Si logramos anotar desde el inicio podríamos hacer un partido positivo”.

Mientras que Ronald Matarrita subrayó que la responsabilidad es compartida. “Ese último tercio de cancha, el tener buena decisión y un buen último pase es lo que nos falta. No es un tema solo de los ofensivos, sino un trabajo grupal”.

La Liga viajará este martes a San Salvador para enfrentar al Alianza en la Copa Centroamericana, un duelo vital donde los manudos están obligados a reencontrarse con el gol si quieren mantener vivas sus aspiraciones en el certamen, del cual son bicampeones.