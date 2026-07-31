La Liga actúa y Jafet Soto reacciona de inmediato

Después de la desaparición de equipos de primera división, castigo por 10 años a otro y hasta jugadores suspendidos por 15 años hay un gesto digno de resaltar.

Al Club Sport Herediano no le permitieron jugar en el Estadio Nacional por la Copa Centroamericana, debido al mal estado del terreno de juego y Liga Deportiva Alajuelense les dio una mano.

Esta acción generó un enorme agradecimiento en los directivos florenses, al punto de que generó una respuesta positiva e inmediata del presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina, hacia sus colegas. Así lo hizo por medio de una carta que publicó en la página oficial del Club.

“A Liga Deportiva Alajuelense, a su presidente, don Joseph Joseph, a su Junta Directiva y a todo su equipo administrativo:

Reciban nuestro más sincero agradecimiento por el respaldo, la disposición y las facilidades brindadas para la realización del encuentro del pasado jueves 30 de julio en el Estadio Alejandro Morera Soto, correspondiente a la Copa Centroamericana de Concacaf. A pesar del breve tiempo disponible para la coordinación y la gestión, su equipo de trabajo actuó con gran profesionalismo, apertura y espíritu de colaboración”.

Enfatiza que una cosa es pelear por los puntos dentro del verde y otra apoyarse para el crecimiento del fútbol tico. “En el terreno de juego somos rivales y defendemos con orgullo nuestros colores; fuera de él, somos instituciones centenarias que reconocen su historia, se respetan mutuamente y comprenden la responsabilidad que representan para el fútbol costarricense.

Agradecemos especialmente a don Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense; a su Junta Directiva; a su equipo administrativo, y a todas las personas involucradas por el apoyo brindado y por facilitar nuestras gestiones, lo cual permitió desarrollar el encuentro en las mejores condiciones”.