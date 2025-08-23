El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, defendió la independencia del Poder Judicial tras las críticas del presidente Rodrigo Chaves, quien calificó como un “golpe de Estado judicial” el proceso en su contra.

Aguirre rechazó estas declaraciones y aseguró que las actuaciones del Poder Judicial se han realizado con apego a la ley, absoluta transparencia y de manera independiente.

“La justicia no se somete a presiones políticas ni a intereses particulares. Ese compromiso lo mantenemos intacto”, afirmó el jerarca.

El magistrado también hizo un llamado a la ciudadanía para que confíe en el sistema democrático y judicial y no se deje llevar por discursos que, según dijo, buscan desinformar y debilitar la institucionalidad del país.

“Costa Rica ha construido su fortaleza institucional sobre el respeto mutuo entre poderes y la certeza de que la justicia es pilar de la paz social y la estabilidad democrática”, subrayó Aguirre.

La reacción del jerarca del Poder Judicial se dio luego de que el Chaves se hiciera presente ante la Comisión Especial que analiza si hay elementos para levantarle o no la inmunidad al mandatario Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Esta comisión está conformada por las diputadas Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y el legislador Daniel Vargas.

Cabe recordar que la Corte Plena hizo la solicitud luego de que la Fiscalía General de la República, presentara una acusación contra el presidente Chaves, por el presunto delito de concusión en el caso del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según el Fiscal General, Carlo Díaz, se trataría de un monto de $32 mil para la compra de una casa.